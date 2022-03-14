Из-за потерь в живой силе, российские оккупанты начали привлекать к войне в Украине аборигенов с подконтрольных территорий

О том, что "русская орда" продолжает скапливать резервные силы, необходимые для ведения войны против нашей страны, формируя отряды из иностранных наемников, которые за вознаграждение будут исполнять любые, даже преступные приказы командования войск РФ, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Генштаб ВСУ .

В соответствии с имеющейся информацией, в Сирии организованы центры, занимающиеся вербовкой наемников. За минувшие несколько дней, в этой подконтрольной РФ стране, завербовано около 1 000 человек, и почти 400 сирийцев уже прибыли в России.

На данный момент поблизости от украинской границы в Ростовской(Россия) и Гомельской(Беларусь) областях, приступили к развертыванию лагерей, предназначенных для размещения и подготовки наемников.

Напомним, что Путин поручил Шойгу, максимально поспособствовать сирийским наемникам в доставке "к зоне спецоперации", где их вооружат средствами ПВО и противотанковыми ракетными комплексами. Кроме того, судя по всему, сирийцев могут направить в осажденные населенные пункты нашей страны, поскольку они имеют большой опыт ведения боевых действий в городских условиях.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что названы наиболее опасные направления в Киевской области.

Также ранее мы информировали о том, что Зеленский предупредил страны НАТО о последствиях открытого неба над Украиной.

А до этого наш портал сообщали о том, что в МВД Украины раскрыли планы "русской орды".