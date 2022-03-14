"Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о впечатляющих результатах борьбы украинцев с оккупантами. Об этом он сказал в своем обращении 14 марта.

"19-й день нашего сопротивления. Вооруженные Силы Украины держатся мужественно. И креативно. Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервов. Где еще искать помощь. Помощь себе, помощь оккупанту. Это плачевно", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что еще не время расслабляться, ведь Россия долго готовилась к вторжению.

"Российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, какой мы ее знаем, какую мы ценим. Поэтому нужно держаться нужно бороться, чтобы победить", - добавил президент.

При этом Зеленский назвал существенное отличие украинцев от русских захватчиков, которая поможет нам победить.

"Мощная поддержка Вооруженных Сил всем народом Украины, искреннее волонтерское движение, массовое вступление в тероборону, солидарность всех наших людей-это предпосылки победы. Предпосылки освобождения всей нашей страны... Единственной и самой лучшей. Украина для нас-не просто территория, как для оккупантов. Они же здесь ничего не различают, не понимают ничего. Именно поэтому для них все это – просто мишень", - отметил президент Украины.

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