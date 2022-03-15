В воздушном бою под Житомиром погиб летчик Евгений Лысенко, 1994 года рождения, родом из Черкасчины. Об этом говорится в сообщении Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Евгений Лысенко был летчиком-инструктором, командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина.
Майор Евгений Вадимович Лысенко, 1994 года рождения, – управлял истребителем МиГ-29, в противостоянии с двумя российскими самолетами успел сбить один из них, но погиб от вражеских систем противовоздушной обороны.
Напомним, украинский актер и боец теробороны пал под Киевом, появились подробности.
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Как сообщала Politeka, в бою за Киев пал военный летчик.
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