В воздушном бою под Житомиром погиб летчик Евгений Лысенко, 1994 года рождения, родом из Черкасчины. Об этом говорится в сообщении Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Евгений Лысенко был летчиком-инструктором, командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина.

Майор Евгений Вадимович Лысенко, 1994 года рождения, – управлял истребителем МиГ-29, в противостоянии с двумя российскими самолетами успел сбить один из них, но погиб от вражеских систем противовоздушной обороны.

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