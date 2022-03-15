"Русская орда" потеряла в Украине больше живой силы и техники, чем за обе войны с Чечней

О том, какие потери несут российские оккупанты после сокрушительных ударов ВСУ по различным группировкам войск, включая и тыловую инфраструктуру врага, на этот вторник, 15-е марта, или же 20-й день полноценной войны с Россией, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Министерство обороны Украины.

В частности, суммарные боевые потери "орков", с 24-го февраля по 15-е марта ориентировочно составляют:

личный состав - минус около 13,5 тысячи человек;

танки - минус 404 единицы;

боевые бронированные машины - минус 1,279 тысячи единиц;

артиллерийские системы - минус 150 единиц;

РСЗО - минус 64 единицы;

средства ПВО - минус 36 единиц;

самолеты - минус 81 единицу;

вертолеты - минус 95 единиц;

автомобильная техника - минус 640 единиц;

корабли/катера - минус 3 единицы;

цистерны с ГСМ - минус 60 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - минус 9 единиц.

Впрочем, окончательные данные только уточняются, так как осложнены высокой интенсивностью боевых действий, и, вероятно, потери "русской орды" гораздо больше.

Общие потери "орков" превышают потери армии РФ в обеих "Чеченских кампаниях", в которых, общей сложностью погибло 12,467 тысячи рашистов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ пресекли попытки врага прорваться вперед.

Также ранее мы информировали о том, что войска РФ ударили по интернату для детей и больнице в Луганской области.

А до этого наш портал сообщали о том, что Генштаб ВСУ сообщил о положительных изменениях на фронте.