Отправятся "за решетку" надолго, и не смогут больше предавать свою страну.

Владимир Зеленский утвердил закон, касающийся уголовной ответственности за содействие РФ в любом формате

То, что Президентом Украины был подписан "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)", предусматривающий длительное наказание за помощь "русской орде", ссылаясь на слова первого вице-спикера ВРУ, Александра Корниенко, пишут " Украинские национальные новости ".

Данный проект закона был одобрен парламентом еще 3-го марта, а уже 4-го марта направлен на подпись Президенту Украины. Этим документом, на территории нашей страны, вводится термин "коллаборационизм".

После вступления закона в силу, в Украине будут ужесточено наказание в отношении, граждан, которые сотрудничают с РФ, "ее оккупационной администрацией/ее вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах". Самая высокая степень наказания, в соответствии с нормами этого закона - 15 лет лишения свободы, без какого-либо условного срока.

Также, предателям, на эти же 15 лет, запретят занимать должности в государственных структурах. Помимо этого, разрешается ликвидировать юрлица, включая различные политические партии, если их руководство сотрудничало с РФ.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Днепропетровщине за сутки выявлено 9 предателей Украины.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты сбросили ракеты на аэропорт в Днепре.

А до этого наш портал сообщали о том, что СБУ выявили хакера-предателя, который помогал оккупантам с мобильной связью.