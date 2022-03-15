Из Украины за границу уже сбежало несколько десятков "народных избранников"
О том, что на данный момент за пределами нашей пребывают почти 20 нардепов, ссылаясь на цифры, озвученные первым зампредседателя ВРУ, Александром Корниенко, и обнародованные во время "Общенационального телемарафона", пишут "
По словам Корниенко, эти народные депутаты и до начала полномасштабной войны РФ с Украиной не отличались слишком патриотическими настроениями.
Впрочем, пока Корниенко не пожелал распространяться о фамилиях нардепов-беглецов, добавив, что о каждом из них уже сообщили Службе безопасности Украины. Кстати, не лишним будет упомянуть, что среди этих трусов уж точно есть одиозный Илья Кива.
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Также, стоит отметить, что в Украине на днях вступит в силу так называемый "Закон о коллаборантах", и по этой причине, СБУ вскоре сможет завести уголовные производства и относительно данных нардепов-предателей. После доказательства их вины, фигуранты расследований отправятся "за решетку" на 15 лет.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский подписал закон о наказании за сотрудничество с оккупантами.
Также ранее мы информировали о том, что "орки" устроили ракетный обстрел Винницкой области.
А до этого наш портал сообщали о том, что Россия будет вырубать леса на оккупированных территориях Украины.