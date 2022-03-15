Була сьогодні на Вінниччині повітряна тривога, чути ракетні обстріли.

У небі Вінниччини 15 березня українські захисники збили високотехнологічну ракету російських окупантів. В результаті обстрілу, який ворог завдав вранці вівторка, ніхто не постраждав.

Про це розповів голова Вінницької військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов.

"20-й день війни... Була сьогодні повітряна тривога, ракетні обстріли. Вони не потрапили - ракета впала в поле. На щастя, ніхто не постраждав", – уточнив чиновник.

Нагадаємо, окупанти втратили складу більше, ніж за дві війни в Чечні.

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