У небі Вінниччини 15 березня українські захисники збили високотехнологічну ракету російських окупантів. В результаті обстрілу, який ворог завдав вранці вівторка, ніхто не постраждав.
Про це розповів голова Вінницької військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов.
"20-й день війни... Була сьогодні повітряна тривога, ракетні обстріли. Вони не потрапили - ракета впала в поле. На щастя, ніхто не постраждав", – уточнив чиновник.
Нагадаємо, окупанти втратили складу більше, ніж за дві війни в Чечні.
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