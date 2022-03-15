З України за кордон вже втекло кілька десятків "народних обранців"

Про те, що на цей момент за межами нашої перебувають майже 20 нардепів, посилаючись на цифри, озвучені першим заступником голови ВРУ, Олександром Корнієнко, й оприлюднені під час "Загальнонаціонального телемарафону", пишуть " Факт ".

За словами Корнієнка, ці народні депутати й до початку повномасштабної війни РФ з Україною не відрізнялися занадто патріотичними настроями.

Втім, поки Корнієнко не побажав поширюватися про прізвища нардепів-втікачів, додавши, що про кожного з них вже повідомили Службі безпеки України. До речі, не зайвим буде згадати, що серед цих трусів вже точно є одіозний Ілля Кива.

Також, варто відзначити, що в Україні днями набуде чинності так званий "Закон про колаборантів", і з цієї причини, СБУ незабаром зможе завести кримінальні провадження і щодо даних нардепів-зрадників. Після доведення їхньої провини, фігуранти розслідувань відправляться "за ґрати" на 15 років.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами.

Також раніше ми інформували про те, що "орки" влаштували ракетний обстріл Вінницької області.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Росія вирубуватиме ліси на окупованих територіях України.