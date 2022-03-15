Найти работу в другой стране - вовсе не проблема.

Украинские беженцы могут без усилий найти работодателей в другой стране

Почти 3 миллиона граждан Украины вынужденно покинули свою страну вследствие нападения и террора РФ, и больше всего людей выехали в соседнюю Польшу - 1,6 миллиона, а еще 246 тысяч беженцев - в Венгрию. Однако даже оказавшись в чужом государстве можно прекрасно трудоустроиться, о чем, ссылаясь на маркетолога сервиса по поиску вакансий "Jooble", Елену Горинович, пишут " Факты ".

В частности, тем украинцам, кто сейчас находится в иной стране, стоит зайти на сайт Helpukrainians.jooble.org , где можно отыскать информацию, касающуюся законного трудоустройства: какие необходимы документы, какие есть предложения от нанимателей или какие вакансии украинских работодателей доступны на рынке труда.

Например, сейчас существует огромный сегмент различных компаний, которые хоть работают в Украине, но предлагают работу за границей.

Отметим, что "Jooble" запущен в 70 странах как сайт, собирающий все вакансии, которые открыты на определенном рынке. Любой соискатель трудоустройства, как владеющий языком, так и используя Google-переводчик, способен зайти и посмотреть, какие есть предложения в интересующей стране.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что как работает "временная защита" для граждан Украины в странах ЕС.

Также ранее мы информировали о том, что Евросоюз снова накажет Россию из-за Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, что за границей приняли почти 2,7 млн украинских беженцев.