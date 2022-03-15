Новый пакет ограничений примут уже 15 марта. Санкции вступят в силу сразу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Европейский Союз вводит четвертый пакет санкций против России. В список ограничений попал запрет на покупку российских стальных изделий.

Это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 млрд евро. Кроме того, запрещаются поставки дорогих авто и ювелирных изделий в РФ. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Новый пакет ограничений примут уже 15 марта. Санкции вступят в силу сразу после публикации в Официальном журнале ЕС. В целом они включают:

Напомним, найден еще один способ наказать Россию, что известно.

Как сообщала Politeka, Байден сообщил об ужесточении санкций против России.

Также Politeka писала, что арестованные золотовалютные резервы РФ пойдут на восстановление Украины.