Европейский Союз вводит четвертый пакет санкций против России. В список ограничений попал запрет на покупку российских стальных изделий.
Это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 млрд евро. Кроме того, запрещаются поставки дорогих авто и ювелирных изделий в РФ. Об этом сообщила Еврокомиссия.
Новый пакет ограничений примут уже 15 марта. Санкции вступят в силу сразу после публикации в Официальном журнале ЕС. В целом они включают:
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запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс;
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запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия;Популярные статьи сейчас
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расширение санкций против физических лиц и компаний, создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации;
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запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением гражданской атомной энергетики;
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запрет на импорт ряда стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 млрд евро.
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запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ;
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расширен черный список физических и юридических лиц из РФ.
Напомним, найден еще один способ наказать Россию, что известно.
Как сообщала Politeka, Байден сообщил об ужесточении санкций против России.
Также Politeka писала, что арестованные золотовалютные резервы РФ пойдут на восстановление Украины.