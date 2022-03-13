Как пишет Politeka.net, кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – "временная защита". Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.
Временная защита не означает получения статуса беженца, однако лица, получившие временную защиту в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.
Срок действия временной защиты
1 год, этот период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине
Права лиц, пользующихся временной защитой
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
«РФ не собирается останавливаться»: в СНБО назвали страны-члены НАТО, которым грозит вторжение
Четвертый раунд переговоров, у Зеленского сообщили, когда ждать и что изменилось: "Российская сторона уже..."
Стало известно о серьезной проблеме оккупантов: не только неправильно сложенные парашюты
Войска РФ сменили тактику после неудачного захвата городов: "Пытаются закрепиться на рубежах"
- разрешение на проживание на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);
- доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);
- доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;
- обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания);
- доступ к социальному обеспечению;
- доступ к медицинскому обслуживанию;
- право на соответствующую информацию о временной защите;
- возможность получить статус беженца в будущем;
- возможность вернуться в страну гражданства в любой момент;
Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Поэтому для того, чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, занимающиеся вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий на понятном языке их статус и права.
Лица, на которых распространяется временная защита
1. граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;
2. лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;
3. члены семей первых двух категорий, включая супругов (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга (без разницы, рождены ли они в браке или вне брака, или усыновлены), а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий;
4. граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения;
За дополнительной информацией обращайтесь в соответствующие ведомства в странах-членах ЕС. Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.
Обратите внимание, что статус беженца и статус личности под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места жительства, возможностях передвижения, объеме помощи и т.п.). Учитывая, что каждая страна имплементирует эти международные статусы в собственное законодательство с определенными отличиями, рекомендуем принимать решения по получению того или иного статуса только после получения полной информации от официальных органов Вашего пребывания. Зарубежные дипломатические учреждения Украины обнародуют контактную информацию таких органов, а также ссылки на соответствующие первоисточники (в частности, в переводе на украинский) на интерактивной карте https://tripadvisor.mfa.gov.ua и страницах посольств/консульств в Facebook.
Напомним, "Действуют коварными методами": в Генштабе ВСУ раскрыли еще одну преступную схему оккупантов.
Как сообщала Politeka, Оккупанты использовали артиллерию против психоневрологического интерната в Киеве: "Один снаряд попал...".
Также Politeka писала, что В Украине усилили контроль выезда детей уязвимых категорий за пределы страны: что изменилось.