В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в ЕС.

Как пишет Politeka.net, кроме известного статуса беженца, актуальным стал еще один инструмент – "временная защита". Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

Временная защита не означает получения статуса беженца, однако лица, получившие временную защиту в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Срок действия временной защиты

1 год, этот период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине

Права лиц, пользующихся временной защитой

разрешение на проживание на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);

доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания);

доступ к социальному обеспечению;

доступ к медицинскому обслуживанию;

право на соответствующую информацию о временной защите;

возможность получить статус беженца в будущем;

возможность вернуться в страну гражданства в любой момент;

Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Поэтому для того, чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, занимающиеся вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий на понятном языке их статус и права.

Лица, на которых распространяется временная защита

1. граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;

2. лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;

3. члены семей первых двух категорий, включая супругов (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга (без разницы, рождены ли они в браке или вне брака, или усыновлены), а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий;

4. граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения;

За дополнительной информацией обращайтесь в соответствующие ведомства в странах-членах ЕС. Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.

Обратите внимание, что статус беженца и статус личности под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места жительства, возможностях передвижения, объеме помощи и т.п.). Учитывая, что каждая страна имплементирует эти международные статусы в собственное законодательство с определенными отличиями, рекомендуем принимать решения по получению того или иного статуса только после получения полной информации от официальных органов Вашего пребывания. Зарубежные дипломатические учреждения Украины обнародуют контактную информацию таких органов, а также ссылки на соответствующие первоисточники (в частности, в переводе на украинский) на интерактивной карте https://tripadvisor.mfa.gov.ua и страницах посольств/консульств в Facebook.

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