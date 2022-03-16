В новой записи военный ВС РФ жалуется знакомому, что дела у него совсем плохи.

Военные российской армии жалуются на большие потери в своих рядах. Они откровенно признаются, что боится наших воинов. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры захватчиков с родными и друзьями.

Серию таковых продолжает публиковать Служба безопасности Украины, в частности в Telegram.

Так, в новой записи военный ВС РФ жалуется знакомому, что дела у него совсем плохи. Он сетует, что их заставляют "идти на передок, хотя проехать вообще невозможно – колонны обстреливают".

Он добавил, мол, до последнего думал, что, вторгнувшись на чужую территорию, "просто отсидится" и вернется назад в РФ. А тут оказывается настоящий ад: "Знаешь, сколько мертвяков приезжает "200-х"? Ноги оторваны. Тут городок рядом, 30 км от нас. Наши объезжают, а те обстреливают из разных минометов, всех ху**ят. Тут пацаны уехали вчера, а привезли тела. Просто 30 человек умерших вот привезли, бл*дь", – признается оккупант.

Напомним, что российский солдат пожаловался, что их в Украине уничтожает ВСУ.

Как сообщала Politeka, российские журналисты начали массово увольняться.

Также Politeka писала, в СНБО рассказали, готовы ли белорусы воевать.