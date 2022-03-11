Солдат скаржиться, що українська армія знищує їх щодня, а орки нічого не можуть зробити, тому що у них немає ні сил, ні засобів.

Чергове перехоплення телефонної розмови російського окупанта з'явилося в мережі. Рашист поскаржився, що війна в Україні більш жорстока, ніж була в Сирії.

Загарбники постійно потрапляють під обстріли, але самі відстрілюватися не можуть, так як не бачать противника.

"Бл***, чесно, якщо це, не рвися сюди на***, дядько. Бл***, ну х** знає, на забій відправляють нах***. Це не Сирія, них** бл***. Тому що тут нах** бл*** ну довбають майже кожен день, а ми їх не можемо знайти, тому що ні сил, ні засобів нах**", – поскаржився окупант.

Він додав, що українські бійці ганяють росіян як цуценят. Окупанти останній тиждень спали в лісі.

Нагадаємо, українська авіація знищила цілий полк російських десантників.

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