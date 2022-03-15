Як пише Politeka.net, українці вже 20-ту добу захищаються від наступу російських окупаційних військ. Секретар РНБО Олексій Данилов В ефірі для Радіо НВ розповів, чи готові білоруси воювати на боці окупанта. Основні тези Данилова були опубліковані на сторінці РНБО у Фейсбуці.

"Основні тези виступу Секретаря РНБО України О. Данилова в ефірі Радіо НВ:

- Заява О. Лукашенка, що по його країні нібито вдарили ракетою «Точка-У» з території України, є повною нісенітницею. Ми цивілізована нація, ми не вбиваємо дітей і жінок, а захищаємо свою землю.

- За наявними в нашому розпорядженні даними, переважна більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів. Білоруси бачать, що сьогодні дух нашого війська, нашого суспільства-величезний. Крім того, вони бачать, скільки трупів росіян і поранених привозять з України", - було написано в публікації.

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