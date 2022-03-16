Харьков пережил еще одну трудную ночь. В ночь на 16 марта российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков. Видео с последствиями бомбардировки города опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко

В результате ударов российских снарядов в городе повреждено большое количество зданий, в частности жилых домов. В большинстве зданий выбиты окна и двери. Также российские снаряды существенно повредили фасад домов. Кроме того, большое количество снарядов попали непосредственно в дома, в результате чего они были полностью разрушены.

Напомним, что ВСУ уничтожают авиацию РФ под Херсоном, фото блестящей операции.

Как сообщала Politeka, сколько лет понадобится Украине, чтобы разминировать территории.

Также Politeka писала, на территории Запорожской АЭС раздались взрывы.

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