Харьков пережил еще одну трудную ночь. В ночь на 16 марта российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков. Видео с последствиями бомбардировки города опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко

В результате ударов российских снарядов в городе повреждено большое количество зданий, в частности жилых домов. В большинстве зданий выбиты окна и двери. Также российские снаряды существенно повредили фасад домов. Кроме того, большое количество снарядов попали непосредственно в дома, в результате чего они были полностью разрушены.

Напомним, что ВСУ уничтожают авиацию РФ под Херсоном, фото блестящей операции.

Как сообщала Politeka, сколько лет понадобится Украине, чтобы разминировать территории.

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