Оперативный Штаб при Госэкоинспекции, который начал свою работу почти сразу после нападения на Украину, имеет целью сформировать полный реестр экопреступлений во время боевых действий для полной выплаты репараций со стороны страны-агрессора.

Сейчас в состав оперативного Штаба по фиксации экопреступлений вошли лучшие специалисты Госэкоинспекции, а также представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Совета национальной безопасности и обороны Украины, органов прокуратуры Украины, Службы Безопасности Украины, государственных территориальных органов экологии и природных ресурсов, Гослесагентства, КП «Киевский институт земельных отношений» КГГА и общественности.

"Специалисты штаба разработали максимально удобные инструменты для оперативного оповещения о нарушениях в сфере экологии. Поэтому каждый украинец может сообщить о случаях, свидетелем которых стал", - отметила главный координатор штаба, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.

Предоставлять информацию можно через следующие каналы коммуникаций:

- горячая линия: +38 096 756 83 66 (Telegram, WhatsApp, Viber);

- электронная почта: shtab.dei@gmail.com;

- чатбот в Telegram: https://t.me/EcoShkodaBot.

В то же время руководитель штаба-врио главы Госэкоинспекции Игорь Зубович отмечает, что в первую очередь, важна следующая информация:

- данные о возникновении чрезвычайных ситуаций - подрывы, бомбардировки складов горюче-смазочных материалов, хранилищ нефтепродуктов, предприятий, которые могут использовать опасные и/или химические вещества в производстве;

- данные о повреждении, разрушении или остановке деятельности очистных сооружений, очищающих стоки перед сбросом в водные объекты-водоканалы, промышленные объекты;

- разрушение дамб полей фильтрации и утечка отходов на рельеф местности;

- разрушение очистных или гидротехнических сооружений;

- воспламенение (горение, тление) мест удаления отходов, мусорных полигонов;

- повреждение почвенного покрова, горение, рубка лесов – особенно на территориях природо-заповедного фонда.

В штабе также отмечают, что Украина через международные институты будет добиваться полного возмещения причиненного ущерба со стороны страны-агрессора, поэтому детальная фиксация очень важна для реальной оценки последних.