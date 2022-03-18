Российский оккупант позвонил своей матери и попросил помощь гадалки, чтобы та "защитила" его от украинских снарядов. Он также попросил ее навести порчу на украинскую армию. Перехват разговора опубликовали в СБУ.
"Мам, попроси, чтобы она что-то сделала. Нас тут постоянно минами закидывает. Меня сегодня чуть два раза не убило. Мы здесь в окопах сидим и уже сюда долетает. Они все точнее и точнее бьют по нам. Мы думали они отступят, но они не отступают" - умоляет напуганный оккупант.
Мать захватчика посоветовала ему "для защиты" класть в карман георгиевскую ленту. Солдат рф заявил, что уже повязал ленточку на пояс, но она ему мало помогает.
"Мы обращаемся к русским захватчикам и их родственникам: не нужно совершать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь из Украины – так сохраните свою жизнь. Если останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд – погребальный", – отметили в СБУ.
Напомним, что российский солдат пожаловался, что их в Украине уничтожает ВСУ.
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Как сообщала Politeka, российские журналисты начали массово увольняться.
Также Politeka писала, российский оккупант пожаловался на большие потери в своих рядах.