В центре Львова началась социальная акция "Цена войны", цель которой – привлечение внимания к смертям невинных украинских детей. Фото появилось в Телеграм-канале мэра Львова Андрея Садового.

Во время акции "Цена войны" на площади выставили 109 пустых детских колясок. Они являются символами жизней тех, кто больше не увидит этого мира, своих родных и мирной Украины. Организатором акции является Львовский городской совет.

Мэр Львова Андрей Садовый призывает: "Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях россии и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!".

Напомним, ВСУ расправились с вертолетом-гордостью российских захватчиков.

Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.

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