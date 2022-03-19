РФ не хочет спешить с заключением мирных договоренностей, и предъявляет слишком много требований.

Мирный переговорный процесс с РФ может занять излишне продолжительное время

То, что переговоры о мире с Россией, вероятно, продлятся от "нескольких недель", вопреки признакам, указывающим на более "адекватную" позицию Кремля, ссылаясь на слова советника Президента Украины, Михаила Подоляка, пишет " Bloomberg ".

Как известно, ключевыми вопросами, поставленными на переговорах, являются гарантии безопасности, полное прекращение огня, и последующий вывод войск РФ с территории Украины, включая "политическое урегулирование вопросов относительно спорных территорий". Но, по словам Подоляка, переговорный процесс, похоже, затянется дольше, чем ожидалось.

Возможно, это вызвано тем, что наша сторона не пойдет на "некоторые уступки", в которых Украину принуждают отдать определенные территории. Также, на полноценное мирное соглашение уйдет больше времени, и единственное "что может произойти через несколько дней - это прекращение огня", которое позволит открыть достаточное количество гуманитарных коридоров.

Подоляк в очередной раз напоминает: "российская армия не воюет с украинской - она воюет только с гражданскими". Кроме того, "орки" применяют тактику "окружения крупных городов и бомбардировки крылатыми ракетами/авиабомбами с целью создания гуманитарных анклавов". То есть, Москва пытается реализовать в нашей стране сирийский или афганский сценарий войны.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что переговоры США и Китая завершились, Пекин выступил с предложением относительно Украины.

Также ранее мы информировали о том, что война РФ против Украины может вызвать глобальный голод в мире.

А до этого наш портал сообщали о том, что "орки" распространяют фейковую карту продвижения по территории Украины.