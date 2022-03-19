Ничем не оправданная война России против нашей страны, похоже, станет причиной множества негативных изменений, которые затронут весь мир

О том, что развязанные "русской ордой" масштабные военные действия, рано или поздно приведут к глобальному голоду, в своем Twitter-аккаунте, сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш .

В частности, действия "орков" в нашей стране уже нарушили цепочки поставок, что вызвало молниеносный рост стоимости топлива, цен на различные продукты питания и "скачок" размера сумм на транспортные расходы.

Таким образом, в ООН серьезно задумались над тем, как осуществить все возможные процедуры, позволяющие предотвратить вероятный голод, вызванному возможным крахом мировой продовольственной системы.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system. — António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинцы массово оставляют свои дома из-за войны.

Также ранее мы информировали о том, что российские захватчики распространяют неправдивую карту своего продвижения по территории Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, что масштабные разрушения домов в Мариуполе показали из космоса.