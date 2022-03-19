Ничем не оправданная война России против нашей страны, похоже, станет причиной множества негативных изменений, которые затронут весь мир
О том, что развязанные "русской ордой" масштабные военные действия, рано или поздно приведут к глобальному голоду, в своем Twitter-аккаунте, сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,
В частности, действия "орков" в нашей стране уже нарушили цепочки поставок, что вызвало молниеносный рост стоимости топлива, цен на различные продукты питания и "скачок" размера сумм на транспортные расходы.
Таким образом, в ООН серьезно задумались над тем, как осуществить все возможные процедуры, позволяющие предотвратить вероятный голод, вызванному возможным крахом мировой продовольственной системы.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинцы массово оставляют свои дома из-за войны.
Также ранее мы информировали о том, что российские захватчики распространяют неправдивую карту своего продвижения по территории Украины.
А до этого наш портал сообщали о том, что масштабные разрушения домов в Мариуполе показали из космоса.