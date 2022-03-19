Популярная телеведущая достаточно резко высказалась о так называемом "антинацистском" концерте Путина и некоторых его участниках

То, какое обоснованное мнение имеет Осадчая относительно постоянных обстрелов, которые российская армия наносит не столько по военным объектам, сколько по мирным городам, в то время, как приближенные к Кремлю звезды выступили на большом концерте в "Лужниках", празднуя годовщину оккупации Крыма и недавнее вторжение в Украину, можно увидеть в Instagram-аккаунте Кати, в разделе " Истории ".

В этом весьма своеобразном концерте участвовали престарелый Олег Газманов, одиозный Тимати и группа ряженых вояк - "Любэ". Именно эти артисты неоднократно выказывали поддержку любой агрессии РФ, так что не вызывает никакого удивления то, что их можно было увидеть на подобном "скрепном" мероприятии.

Полина Гагарина до этого избегала каких-либо опасных высказываний, касающихся вторжения России, но, увы, тоже радостно выступила на концерте.

Катя Осадчая, естественно, не смогла сдержаться, и объяснила свою точку зрения относительно и скандального концерта, и, в частности, Полины Гагариной.

"Концерт рашистов. Гитлер в аду радуется, его дело живет. Гагарина - мама двоих детей, и они живы, в отличие от 109 детей Украины. Плачу от ярости и невозможности лично высказать Гагариной, что я о ней думаю", - акцентировала Осадчая.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что молодая жена Виктора Павлика разозлила поклонников видео с развлечениями.

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