Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом осталась в Украине и помогает волонтерам. В нелегкое время, когда многие стали беженцами и лишились дома, Катерина решила приобщиться к организациям и показала, чем занималась.

Однако новое видео было воспринято в штыки, поскольку части аудитории показалось, что Катерина просто любуется собой в тяжелое время.

«Моя Украина 🇺🇦❤️. Милая, любимая, нежная, очаровательная. В сердце моем только ты одна. На все светы – родная только ты. И из-за сомнений, как из-за беды. Нашу любовь я переведу. Через всю жизнь, наши чувства 🇺🇦» - пишет Репяхова.

В сети отвечают:

«Наша дорогая Украина; Красааа🔥; Мамочка наша Украина🇺🇦🇺🇦🇺🇦Я уверена ты выдержишь. Боже храни Украину и ее Защитников🙏; Какая она хорошая! Наша Украина!; И к чему это сейчас; при чем здесь ваш комментарий😬? А Ваш к чему? Я вас не комментирую, а написала комментарий Екатерине. Видео и песню я восприняла как самолюбование Кати, что совершенно неуместно. Украину люблю безгранично!».

Также Репяхова показала кадры, сделанные за день до того, как РФ атаковала нашу землю и начала разрушать города.

«Эта фотография сделана 23 февраля 2022 года. Мы живем нашу привычную жизнь. Планируем, мечтаем, творим, действуем. А завтра начнётся полномасштабная война. Разрушение, смерть, насилие. Я не могу в это поверить до сих пор. Я не знаю сколько нам понадобится времени прийти в себя» - пишет Репяхова.

Напомним, Звезда "Орла и решки" Птушкин рассказал о своем горе: "У вас когда-нибудь забирали дом?".

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