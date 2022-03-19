Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущим и журналист Дмитрий Комаров сейчас активно поддерживает Украину, выступает против вторжения РФ в нашу страну и показывает последствия обстрелов. И на такую его позицию уже отреагировали в стране-агрессоре.

«Принимаю поздравления! Почётное звание "Враг России" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальный и другие», - написал Комаров на своей странице в Инстаграм.

«В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые СМИ. Вводит списки неугодных», - отметил журналист.

Дмитрий Комаров добавил, что по сравнению с Россией даже Северная Корея скоро будет казаться продвинутой страной.

«Я мечтал поехать в Севереую Корею. Успеть увидеть прошлое в настоящем. Но это теперь неактуально. Северная Корея в свете сегодняшних событий скоро покажется продвинутой страной», - добавил телеведущий.

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