Как пишет Politeka.net, жена бывшего "Холостяка" и шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова решила рассказать, почему уехала подальше от мужа и где она теперь сейчас с ребенком. По словам Квитковой, это было нелегкое решение.

«В последние несколько дней возле нашего дома было тревожно. Были слышны сильные взрывы. Мы поняли, что идет бойня. Начали летать разведывательные дроны, а потом было несколько взрывов, что даже наш дом загремел.

Поэтому вчера муж с утра сказал без возражений сесть с вещами в машину. Мы снова поехали и неизвестно когда вернемся домой. Мы в Тернополе. Я даже не хочу представлять, как сейчас тем, кто сейчас в горячих точках!» - пишет Квиткова.

С родственниками, детьми и родителями Даша часто пряталась в убежище и серены каждый раз заставляют ее волноваться. Ей приходится одевать ребенка и проводить в убежище время по ночам, как и многим другим семьям.

«Когда весь этот ужас уже закончится. Бояться каждый звук – страшно, бояться ложиться спать – страшно. Сидеть часами в убежище – страшно» - рассказала о своих буднях Даша.