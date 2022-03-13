Як пише Politeka.net, Центр протидії інформації при РНБО України повідомило, що Мінсоцполітики захистив усі пільгові виплати для українців.
У відомстві зазначили, що в Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомоги, пільг та житлових субсидій.
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Одержувачам таких пільг не потрібно звертатися до органів соцзахисту населення для їх продовження
Якщо ви вимушено переселилися з місця проживання
Мінсоцполітики централізовано направить кошти в Ощадбанк і на ваш банківський рахунок
Якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", Ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему" MY TRANSFER", - було повідомлено в прес-службі Центру протидії дезінформації при РНБО.
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