Центр протидії інформації при РНБО України підтвердило, що Мінсоцполітики захистив усі пільгові виплати для українців.

Як пише Politeka.net, Центр протидії інформації при РНБО України повідомило, що Мінсоцполітики захистив усі пільгові виплати для українців.

У відомстві зазначили, що в Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових допомоги, пільг та житлових субсидій.

"Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, призначені раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного стану + 1 місяць після його скасування

Одержувачам таких пільг не потрібно звертатися до органів соцзахисту населення для їх продовження

Якщо ви вимушено переселилися з місця проживання

Мінсоцполітики централізовано направить кошти в Ощадбанк і на ваш банківський рахунок

Якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", Ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему" MY TRANSFER", - було повідомлено в прес-службі Центру протидії дезінформації при РНБО.

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