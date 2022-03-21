Про це, як пише Politeka.net, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у зверненні.

"На сьогодні вже тисячі мешканців регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, які покинули свої домівки через війну. Вчора уряд прийняв рішення, яке спрямоване на підтримку саме таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно", - заявив Чернишов.

За його словами, українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат.

Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житла, доступного для розміщення. Власник житла, в якому є місце для прийому переміщених людей, може звернутися до місцевої влади із відповідною заявою.

Також інформацію про житло можна подати через сайт "Прихисток". Надалі, зазначає міністр, це можна буде зробити через програму "Дія".

Розселення буде відбуватися лише за згодою власників будинків чи квартир.

Нагадаємо, в межах єПідтримки українці можуть отримати 6 500 гривень. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Хто може отримати допомогу:

Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

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