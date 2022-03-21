Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил о важных изменениях.

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Отныне каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга. Банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент-физическое лицо вносит наличными на свой текущий счет сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн., в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения.

«В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные денежные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента – физического лица, заморозить эти активы и немедленно сообщить в Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке», – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Если же подозрение банка не подтвердилось – он обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ соответствующей информации.

Глава профильного комитета также добавил, что после прекращения или отмены военного положения или состояния войны банк вправе осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов – физических лиц с денежными средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер для установления источников происхождения таких средств.

Также банк обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.

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