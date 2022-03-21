Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Отныне каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга. Банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент-физическое лицо вносит наличными на свой текущий счет сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн., в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения.
«В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные денежные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента – физического лица, заморозить эти активы и немедленно сообщить в Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке», – подчеркнул Даниил Гетманцев.
Если же подозрение банка не подтвердилось – он обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ соответствующей информации.
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Глава профильного комитета также добавил, что после прекращения или отмены военного положения или состояния войны банк вправе осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов – физических лиц с денежными средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер для установления источников происхождения таких средств.
Также банк обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.
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