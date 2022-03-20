Не кожен громадянин України може отримати 6500 грн від держави насправді, епідтримку можуть отримати певні категорії осіб.

Українцям розповіли про правила отримання від держави одноразової допомоги під час війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Так, в соціальних мережах поширюється багато різної інформації, по якій може скластися помилкове враження.

Не кожен громадянин України може отримати 6500 грн від держави насправді, субсидію можуть отримати певні категорії осіб: наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ; ФОП усіх груп. Але отримати не можуть працівники бюджетних установ, фондів загальнодержавного Страхування та Державної служби.

Також є важлива умова. Йдеться лише про тих людей, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та м. Київ

Отримати гроші можна тільки через додаток» Дія", оформивши підтримку: для клієнтів Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Також ми писали, що на період воєнного стану для забезпечення підтримки громадян і бізнесу Верховною Радою прийняті зміни до податкового законодавства, розроблені Мінфіном, урядом і народними депутатами.

Ключові зміни: добровільна сплата єдиного податку для ФОП 1-ї-2-ї групи та ЄСВ для фізосіб-підприємців; звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ; особливості нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема, плати за землю, екологічного податку та ЄСВ та інші зміни.

Нагадавши, субсидії, пільги та грошова допомога: запроваджено спецмеханізм виплат, що зміниться і кого торкнеться

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