Российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает войну Кремля в Украине, лично сняли украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Соответствующие кадры появились в сети.

Кроме того, певица записала "песню о разведчиках" в одной из квартир в захваченном россиянами украинском городе.

Напомним, ранее Чичерина получила паспорт «ДНР» и нагрудный знак в виде креста "За службу на Донбассе" от управления народной милиции непризнанной «ДНР».

Как известно, в 2014 году Юлия Чичерина поддержала вторжение российских военных на территорию Украины. Она регулярно ездила с концертами в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, выпустила клип на посвященную войне песню «рвать», а в клипе на песню «На передовой» снялась вместе со «спецназом ДНР».

После концерта Чичериной в Луганске на новый 2015 год спецслужбы Украины возбудили в отношении певицы уголовное дело о «посягательстве на целостность государства» и объявили ее в розыск.

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