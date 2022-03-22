Начались первые выплаты 6 500 грн с єПідтримки. Их получают те, кто подал заявки в первый день.

Об этом, как пишет Politeka.net в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На данный момент деньги получили уже 500 тысяч украинцев

"Важно: люди получали смс, что будто бы им нужно перейти по ссылке, чтобы получить 6 500 денежной помощи. Это очередное интернет-мошенничество. Будьте внимательны. Оповещение о начислении денег с єПідтримки поступит вам в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", - предупреждает Федоров.

Всего на поддержку получено почти 4 млн заявок. Деньги могут получить все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

Средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

Напомним, украинцам, приютившим переселенцев, компенсируют коммунальные расходы. Речь идет о сотнях гривен.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в обращении.

"На сегодня уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, которое направлено на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - заявил Чернышов.

По его словам, украинцы, которые бесплатно приютили переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждое принятого человека для компенсации коммунальных расходов.

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