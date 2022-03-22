В Украине был увеличен ежедневный лимит на снятие наличных со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Об этом, как пишет Politeka.net сообщает Нацбанк говоря о ряде важных изменений.

Уточняется, что этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. Кроме того, установлен лимит на снятие валюты с рублевых счетов объемом до 100 тыс. грн в месяц. Подчеркивается, что эти уточнения призваны предотвратить вывод капитала за рубеж.

Кроме того, добавлена возможность без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за рубежом. Эта опция вошла в перечень исключений из запрета на трансграничные операции, к которой также относятся расходы, связанные со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных.

Также сообщается, что общим лимитом в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц ограничены такие операции:

▪ перевод средств на счета физических лиц за рубежом с использованием реквизитов платежных карточек плательщика и получателя (то есть P2P-переводы);

▪ осуществление операций с использованием платежных карт для приобретения активов, которые непосредственно конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относятся к операциям quasi cash. Среди таких операций: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и тому подобное.

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