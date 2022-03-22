Почались перші виплати 6 500 грн з єПідтримки. Їх отримують ті, хто подав заявки в перший день.

Про це, як пише Politeka.net, у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На даний момент гроші отримали вже 500 тисяч українців

«Важливо: люди отримували смс, що ніби то їм потрібно перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 грошової допомоги. Це чергове інтернет-шахрайство. Будьте уважні. Сповіщення про нарахування грошей з єПідтримки надійде вам у застосунку того банку, клієнтом якого ви є», - попереджає Федоров.

Загалом на єПідтримку отримано майже 4 млн заявок. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

Нагадаємо, українцям, які прихистили переселенців, компенсують комунальні витрати. Мова йде про сотні гривень.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у зверненні.

"На сьогодні вже тисячі мешканців регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, які покинули свої домівки через війну. Вчора уряд прийняв рішення, яке спрямоване на підтримку саме таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно", - заявив Чернишов.

За його словами, українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат.

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