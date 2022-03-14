Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певец поделился новыми кадрами из Львова.

Вакарчук рассказал, что решил навестить людей в центре для переселенцев. На фото можно увидеть украинцев, собранных в большом зале. Спальные места для них организованы прямо на полу, рядом друг с другом.

Вакарчук выступил перед собравшимися и спел для них.

«Сегодня был в Центре, занимающемся переселенцами. Там же находится волонтерский штаб "Нам нужна победа". Все на фото... Добавить могу только одно – нам всем нужна наша Победа», - написал музыкант в подписи к кадрам.

Украинцы отреагировали на его пост.

Вы золото!», «Ваша поддержка бесценна», «Уважение, восхищения и поклон вам!», «Боже, как нам нужна победа над этими извергами! Мы выстоим и обязательно победим! Вы такой искренний, спасибо вам за поддержку», «Боже храни Украину», «Мы победим. Теперь мечтаю побывать на вашем концерте в Киеве на Олимпийском», - пишут люди.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана показала, что сотворили российские оккупанты под Львовом.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" устроил концерт посреди улицы для украинцев.

Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" показал в госпитале, как украинцы борются за жизнь.