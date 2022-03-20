Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный украинский артист, лидер группы "Океан Эльзы". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показал, почему Херсон является украинским городом.

"Это - Херсон сегодня! Гордость и муравьи по коже. Такой народ не победит никто и никогда.

Слава Украине!", - написал Вакарчук.

На кадрах жители Херсона пели гимн Украины и стояли с украинской символикой.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Героям Слава! Все есть Украина!", "Слава Украине".

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" показал, в каких условиях живут украинские переселенцы

Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" устроил концерт посреди улицы для украинцев

А еще Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" показал в госпитале, как украинцы борются за жизнь