Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - успешный украинский артист, лидер группы "Океан Эльзы". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показал, почему Херсон является украинским городом.
"Это - Херсон сегодня! Гордость и муравьи по коже. Такой народ не победит никто и никогда.
Слава Украине!", - написал Вакарчук.
На кадрах жители Херсона пели гимн Украины и стояли с украинской символикой.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Героям Слава! Все есть Украина!", "Слава Украине".
Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" показал, в каких условиях живут украинские переселенцы
Также Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" устроил концерт посреди улицы для украинцев
А еще Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" показал в госпитале, как украинцы борются за жизнь