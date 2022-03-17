Святослав Вакарчук выложил видео из запорожской больницы, где находятся раненые дети из Мариуполя.

Как пишет Politeka.net, лидер известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук посетил запорожскую больницу, куда были отправлены раненные дети из Мариуполя. Как известно, Мариуполь находится в окружении оккупантов, которые не дают людям выехать - там разрушено практически все: нет света, отопления, воды и еды.

Также войска страны-агрессора не дают нашим украинским волонтерам и военным отправить гуманитарную помощь и обстреливают зеленые коридоры. Святослав Вакарчук был взволнован встречей с маленькими детьми.

"Это самое страшное, что я когла-либо снимал.

Посмотрите на этих украинских детей...они пытались уйти от "русского мира"...но за ними пошла русская армия...отбитые ноги, порванные внутренние органы...это настоящие признаки "русской любви" 😡» - пишет Вакарчук.

В сети поддержали замечания артиста:

«Я плачу😭😭😭это невозможно 😭😭😭омг, дети… моя боль разбита 💔; Сохрани их Боже; Боже, спаси всех детей 🥺🙏🏻; Вся планета с вами. Мы молимся за Вас и помогаем чем только можем. Вы уже победили; Господи, дай бог вам выстоять! Обязательно! Мы пытаемся и будем стремиться!; Бедные дети, жили не тужили, росли, радовались...».

Ранее Вакарчук выступил перед собравшимися и спел для них.

«Сегодня был в Центре, занимающемся переселенцами. Там же находится волонтерский штаб "Нам нужна победа". Все на фото... Добавить могу только одно – нам всем нужна наша Победа», - написал музыкант в подписи к кадрам.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана показала, что сотворили российские оккупанты под Львовом.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" устроил концерт посреди улицы для украинцев.

Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" показал в госпитале, как украинцы борются за жизнь.