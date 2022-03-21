Глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал о нападении оккупантов на автобусы с детьми.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 21 марта, украинцев вывозили зелеными коридорами в безопасные места. Но во время поездки из Мариуполя оккупационные войска России обстреляли автобусы с людьми. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух у себя на страничке в Фейсбук.

"Автобусы с детьми попали под обстрелы. Есть дети в тяжелом состоянии

Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться по зеленым коридорам.

Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные условия жизни.

Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии.

Эти изверги продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - написал Старух.

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