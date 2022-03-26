Так, спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев сообщил, что в Мелитополе представители российской «комендатуры» города собирают глав ОСМД и предлагают сообщить им о том, «где живут фашистами».
При этом определение «фашистов» в видении оккупантов подразумевает простое несогласие с тем, что Мелитополь – это Россия. Также «фашистами» россияне считают людей, которые демонстрируют или просто хранят у себя флаг и герб Украины, а также тех, кто не признает легитимность российской «власти».
«К тому же журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать на пользу Украины», - рассказал Арефьев.
Известно, что представителям СМИ оккупанты угрожают тюремными сроками по российским законам.
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Террору подвергаются и жители Бердянска. Там российские оккупанты оказывают давление на людей, обеспечивающих жизнедеятельность города и безопасность мирных жителей.
В селе Кирилловка Запорожской области российские военные представились местным жителям и представителям власти как «военная комендатура города Мелитополя» после чего предложили «сотрудничество». Впрочем, глава сельской рады от такого предложения отказался.
Напомним, Арестович рассказал о серьезных проблемах оккупантов, фронт практически замер.
Как сообщала Politeka, предателей Украины настигла карма на российских кораблях.
Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к новому наступлению на Киев, но уже понимают свои проблемы.