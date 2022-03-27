Российская армия отводит несколько подразделений в район Чернобыля, затем в Беларусь.

Ситуация в Киевской области по состоянии на утро 27-гомарта остается контролируемой, в Славутиче планируют создать гуманитарный коридор, в области противник перегруппировывается и планирует наступление на город.

Такие сообщения появились в телеграм-каналах после выступления председателя Киевской Областной Государственной Администрации Александра Павлюка.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что российская армия отводит несколько подразделений в район Чернобыля, затем в Беларусь для восстановления боеспособности и блокировки Киева с юго-западного направления.

Проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери при ведении наступательных действий.

Также мы писали, впервые за определенное время ночь на Сумщине прошла тихо. Об этом утром 27 марта сообщил председатель Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 марта прошла тихо. Впервые. Единственная новость: перевели часы на летнее время", - отметил Живицкий в Telegram.

Накануне глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ВСУ совместно с местными жителями освободили Тростянец и Боромлю.

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