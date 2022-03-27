Вчера Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, однако достигли цели лишь несколько. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает издание The Insider сегодня, 27-го марта.

Сообщается, что 52 ракеты были запущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов.

Причем наши защитники смогли поставить рекорд по сбитым целям с ПВО Украины. Из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь, остальные были уничтожены в небе.

Отмечается, что Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. Вчера там выступал президент США.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, что сейчас происходит в Каховке.

На кадрах можно увидеть множество людей, которые с украинскими флагами устроили митинг в поддержку Украины.

"Массовые протесты мирных обитателей в Славутиче, Херсоне. Сегодня Каховка в желто-синих флагах – украинцы не боятся даже без оружия противостоять вражеским войскам. Спасибо каждому из вас", - написал Федоров.

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