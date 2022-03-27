Вчера Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, однако достигли цели лишь несколько. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает издание
Сообщается, что 52 ракеты были запущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов.
Причем наши защитники смогли поставить рекорд по сбитым целям с ПВО Украины. Из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь, остальные были уничтожены в небе.
Отмечается, что Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. Вчера там выступал президент США.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
О захвате Киева, Харькова и Одессы речи больше нет: оккупанты из-за провала поменяли цель
За какие посты в соцсетях украинцы могут загреметь в тюрьму по новому закону: "Категорически запрещено..."
Азербайджан наступает в Карабахе на российские позиции, введено военное положение: подробности
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, что сейчас происходит в Каховке.
На кадрах можно увидеть множество людей, которые с украинскими флагами устроили митинг в поддержку Украины.
"Массовые протесты мирных обитателей в Славутиче, Херсоне. Сегодня Каховка в желто-синих флагах – украинцы не боятся даже без оружия противостоять вражеским войскам. Спасибо каждому из вас", - написал Федоров.
Напомним, цены на топливо резко упали: премьер-министр Украины рассказал подробности
А еще Politeka сообщала, что мэр Ивано-Франковска попал под обстрел оккупантов на Черниговщине
Также Politeka писала, что украинские партизаны передали "привет" оккупантам на захваченной территории, фото