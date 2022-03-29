Мэр Львова Андрей Садовой во время интервью для
Три дня назад, как известно, по Львову был нанесен ракетный удар по нефтебазе и заводу оборонной отрасли – 5 человек получили ранения.
«Это третий мощный обстрел, который мы подверглись в течение двух недель. Как вы помните, мощный удар произошел по объектам Яворовского миротворческого полигона, это 20 километров от Польши. Был обстрел самолеторемонтного завода – уничтожены корпуса» - рассказывает Садовой.
Попали в два больших мощных объекта. Объекты уничтожены, это промышленные компании. Пожар тушили фактически половину суток, но потушили. Человеческих потерь нет, пять человек получили ранения. Ущерб достаточно большой, очень серьезный.
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«Нефтебаза уничтожена. Уничтожен еще один крупный наш промышленный объект. Чтобы вы понимали, мы еще до 25 февраля все милитарные объекты из Львова забрали. И если сегодня атакуют наш город, то атакуют исключительно гражданские объекты и гражданских людей» - также говорится в интервью.
Отметим, с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов было выпущено две ракеты типа «Х», которые летели в направлении Львова.
«Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра. Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты ударили по Николаеву, Виталий Ким показал, что осталось от его кабинета.
Также Politeka.net писала, что во Львове, куда прилетело четыре ракеты, задержали корректировщиков огня
Кроме того Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как на улицах Мариуполя расстреляли танк врага.