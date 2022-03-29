Мэр Львова Андрей Садовой во время интервью для Украинской правды рассказал о готовности города защищаться в полномасштабной войне и назвал примерную дату возможного окончания боевых действий. Также Садовый рассказал о недавних ракетных ударах и послествиях.

Три дня назад, как известно, по Львову был нанесен ракетный удар по нефтебазе и заводу оборонной отрасли – 5 человек получили ранения.

«Это третий мощный обстрел, который мы подверглись в течение двух недель. Как вы помните, мощный удар произошел по объектам Яворовского миротворческого полигона, это 20 километров от Польши. Был обстрел самолеторемонтного завода – уничтожены корпуса» - рассказывает Садовой.

Попали в два больших мощных объекта. Объекты уничтожены, это промышленные компании. Пожар тушили фактически половину суток, но потушили. Человеческих потерь нет, пять человек получили ранения. Ущерб достаточно большой, очень серьезный.

«Нефтебаза уничтожена. Уничтожен еще один крупный наш промышленный объект. Чтобы вы понимали, мы еще до 25 февраля все милитарные объекты из Львова забрали. И если сегодня атакуют наш город, то атакуют исключительно гражданские объекты и гражданских людей» - также говорится в интервью.

Отметим, с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов было выпущено две ракеты типа «Х», которые летели в направлении Львова.

«Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра. Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты ударили по Николаеву, Виталий Ким показал, что осталось от его кабинета.

Также Politeka.net писала, что во Львове, куда прилетело четыре ракеты, задержали корректировщиков огня

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