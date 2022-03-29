Украинские военные успешно отбили очередную атаку российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбук и обнародовал соответствующие кадры.

"На юге нашего государства украинские воины успешно отражают атаки врага. Скажем больше, ходят в контратаки. Как результат, уничтожена техника и живая сила врага и трофеи - танки и прочие полезности. Вместе победим!» - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили: личного состава - около 17200 человек, танков ‒ 597 ед, боевых бронированных машин ‒ 1710 ед, артиллерийских систем – 303 ед, РСЗО - 96 ед, средства ПВО - 54 ед, самолетов – 127 ед, вертолетов – 129 единиц, автомобильной техники - 1178 ед, корабли /катера - 7 ед, цистерн с ГСМ - 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 71, специальная техника - 21, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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