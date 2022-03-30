Сообщается также, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью.

В результате вооруженной агрессии россии в Украине погибли 145 детей. Об этом сообщает 25-го марта Офис Генерального прокурора на своей странице в Фейсбуке.

Так, сегодня, 30-го марта, сообщается, что уже 145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины.

Больше всего пострадало детей из-за агрессии русских оккупантов в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Сообщается также, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью.

Мы также писали, на Харьковщине в результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли 346 гражданских, в том числе 16 детей. Такие данные по состоянию на 18: 00 27 марта сообщила Национальная полиция Украины.

За сутки погибло десять гражданских, среди них один ребенок.

Отметим, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе в результате обстрелов российских захватчиков более 1100 домов разрушены.

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Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили один из новейших самолетов оккупантов на Харьковщине: «Держим оборону, победа за нами»

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