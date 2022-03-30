У Хмельницькому на пожежі в квартирі співробітники ДСНС врятували четверо дорослих і немовля. Про це йдеться в матеріалах, представлених на сторінці у Фейсбук МВС України.
Так, вчора ввечері в Службу порятунку " 101 " надійшло повідомлення, що на одній з вулиць у Хмельницькому горить квартира в дев'ятиповерхівці. За викликом були направлені пожежники 37 Державної пожежно-рятувальної частини, які встановили, що на першому поверсі горить кімната в квартирі.
З приміщень багатоповерхівки рятувальники вивели на свіже повітря п'ятьох громадян, з них одне немовля.
Пожежу площею 12 кв.м вдалося приборкати о 19:25. Ймовірна причина пожежі-коротке замикання електромережі. Громадян пробачать бути уважними і стежити за справністю побутових приладів і всього, що може стати внаслідок причиною загоряння.
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"Хвалені " Сонцепеки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті в наших полях", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах можна побачити ТЗМ зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А»Солнцепек".
Нагадавши, російські загарбники продовжують виносити з кинутих українцями будинків награбоване і навіть хваляться цим перед дружинами.
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