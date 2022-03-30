Рятувальники просять громадян бути дуже уважними та ретельно перевіряти справність усіх побутових приладів.

У Хмельницькому на пожежі в квартирі співробітники ДСНС врятували четверо дорослих і немовля. Про це йдеться в матеріалах, представлених на сторінці у Фейсбук МВС України.

Так, вчора ввечері в Службу порятунку " 101 " надійшло повідомлення, що на одній з вулиць у Хмельницькому горить квартира в дев'ятиповерхівці. За викликом були направлені пожежники 37 Державної пожежно-рятувальної частини, які встановили, що на першому поверсі горить кімната в квартирі.

З приміщень багатоповерхівки рятувальники вивели на свіже повітря п'ятьох громадян, з них одне немовля.

Пожежу площею 12 кв.м вдалося приборкати о 19:25. Ймовірна причина пожежі-коротке замикання електромережі. Громадян пробачать бути уважними і стежити за справністю побутових приладів і всього, що може стати внаслідок причиною загоряння.