Боевой танк Т-72 армии захватчиков уничтожили до основания штурмовиками 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Кадры показали на странице бригады в Фейсбук.
"От ракетного удара из переносного противотанкового комплекса Javelin не спасла ни активная защита, ни так называемый «мангал» (наваренные сверху решетки). После поражения ракетой в танке сдетонировал боекомплект, в результате чего его башню сорвало. Экипаж (трое врагов) уничтожен без возможности идентификации», - говорится в сообщении.
Отмечается, стороны 128 бригады раненых или погибших нет.
«Само наличие в ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику. В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику у экипажа и десанта нет никаких шансов выжить», - говорится в сообщении Закарпатской бригады.
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