ВСУ продолжают отбивать нападения оккупантов и защищают свободные территории. Города свободной Луганщины под украинским флагом. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Фейсбуке.

Нашими защитниками отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское. Отражены уже семь атак врага, наши защитники уничтожили 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника.

Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанская, Кременной повреждено 20 объектов. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке, также пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека.

Северодонецк снова со светом, но обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Без воды остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта, из них 28 полностью и 5 частично.

Мы также писали, в Ровенской области полицейские задержали мужчину с Днепропетровщины, который месяц скрывался в лесу. Местные жители сообщили, что мужчина часто ездил в те населенные пункты, где происходили авиаудары оккупантов.

Жители села Грушвица Друга Ровенского района сообщили полицейскому офицеру общины о подозрительном мужчине. Вечером, 31 марта, его задержали правоохранители.

Напомним, "Я смеялся, когда увидел": украинский военный рассказал, что оккупанты намародерили под Киевом.

Как сообщала Politeka, Российские военные обстреляли поселок в Луганской области: разрушены и повреждены жилые дома.

Также Politeka писала, что Защитник Киева о грозных кадыровцах: "Ссутся так же, как остальные...".