Для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть этого реестра будет работать через «Дию».

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об ущербе, который понесла Украина в результате вторжения России. Об этом глава правительства сказал в интервью «Интерфакс Украина».

Убытки разделены на несколько категорий: инфраструктурные, экономические, убытки вследствие падения ВВП в перспективе.

Инфраструктурные убытки - это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения: мосты, дороги, жилье, здания. Сейчас оценка - около 120 млрд долларов, но эти цифры растут ежедневно.

Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более 270 млрд.

«Для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть этого реестра будет работать через «Дию». Каждый человек сможет зарегистрировать потери, нанесенные его домовладению. Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех нанесенных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", - отметил премьер.

Потери нашей экономики-это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. Сейчас эта сумма составляет более 290 млрд долл.

Третья часть-убытки, полученные государством вследствие уменьшения ВВП в перспективе.

По первым двум частям убытки по состоянию на начало марта-более 560 млрд. долларов. Это прямые потери. По третьей части - убытки, посчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более трилиона долларов.

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