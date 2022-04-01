Таким образом он в очередной раз призвал международное сообщество предоставить нашим защитникам еще больше вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети фотографии последствий вторжения россии в Украину.

Соответствующий пост появился в телеграмме главы государства.

"Если кто-то боится принять необходимые решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, то это делает этих людей отвественными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах, — подчеркнул Владимир Зеленский.

На фото, которые показал президент, можна увидить разрушенные дома, пустые детские площадки, разрушительные пожары в результате обстрелов оккупантов и пустые города.

Напомним, после выступления Зеленского из Австралии в Украину направят военную и гуманитарную помощь.

Кроме того Politeka писала, что Джонсон дал совет Зеленскому по переговорам с Россией.

Также Politeka сообщала, что Зеленский предупредил о смене тактики оккупантов.