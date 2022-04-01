У четвер, 31 березня, український президент Володимир Зеленський по відеозв'язку виступив перед парламентарями Австралії. Слова головнокомандувача мали такий сильний вплив на австралійців, що практично відразу після його виступу, парламент країни прийняв рішення про направлення в Україну гуманітарної та військової допомоги. Про це повідомляє ABC News.

"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, наші боєприпаси, гуманітарну допомогу, все це, наші бронежилети", - заявив Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон після виступу Володимира Зеленського в парламенті.

Крім того, Моррісон заявив, що Австралія вводить мито в 35% на всі товари, які будуть імпортовані з Росії та Білорусі, на додаток до вже діючих мит. Рішення набуде чинності з 25 квітня. Тоді ж почне діяти заборона на імпорт російської нафти і нафтопродуктів.

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