Британія застерігає Україну від укладання "надто швидкого" миру з росією. Про це пише видання The Times з посиланням на джерела в уряді.

"Великобританія стурбована тим, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до "врегулювання" і підуть на значні поступки у мирних переговорах із Росією".

У Лондоні впевнені, що "врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться у максимально сильній позиції".

Видання наводить цікаві деталі нещодавньої телефонної розмови Бориса Джонсона та Володимира Зеленського.

Борис Джонсон

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"Джонсон попередив президента Зеленського, що президент Путін - "брехун і хуліган", який використовує розмови, щоб виснажити вас і змусити піти на поступки", - повідомляє The Times.

Британія наголошує, щоб Україна не йшла на переговори з Москвою та продовжувала воювати.

Не виключено, що саме з цим пов'язані недавні обіцянки Лондона поставити Україні дальнбійну артилерію та засоби ППО.

Сбитие, ППО

Зазначимо, на днях президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не піде на жодні поступки.

«Ми нікому не віримо - ні в які красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз-це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив Зеленський.

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