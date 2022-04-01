Британія застерігає Україну від укладання "надто швидкого" миру з росією. Про це пише видання The Times з посиланням на джерела в уряді.

"Великобританія стурбована тим, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до "врегулювання" і підуть на значні поступки у мирних переговорах із Росією".

У Лондоні впевнені, що "врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться у максимально сильній позиції".

Видання наводить цікаві деталі нещодавньої телефонної розмови Бориса Джонсона та Володимира Зеленського.

"Джонсон попередив президента Зеленського, що президент Путін - "брехун і хуліган", який використовує розмови, щоб виснажити вас і змусити піти на поступки", - повідомляє The Times.

Британія наголошує, щоб Україна не йшла на переговори з Москвою та продовжувала воювати.

Не виключено, що саме з цим пов'язані недавні обіцянки Лондона поставити Україні дальнбійну артилерію та засоби ППО.

Зазначимо, на днях президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не піде на жодні поступки.

«Ми нікому не віримо - ні в які красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз-це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив Зеленський.

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