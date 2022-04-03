Российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным украинских разведчиков, в белорусском городе Наровля оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.
Там торгуют украденными и вывезенными из Украины "миротворцами" и "носителями духовных скреп" стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметику - все, что армия российских грабителей и мародеров отобрала у граждан Украины.
Также оккупанты пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты, белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки.
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Украинцы в сети прокомментировали действия оккупантов: "Нищая нация!", "Быдло, а не нация", "Позорище", "Фуууууу! До тошноты!", "Настоящая орда", "В аду гореть будут".
Напомним, оккупанты массово берут детей в заложники, где участились случаи похищения.
Как сообщала Politeka, командир танкового полка застрелился, а технику разворовали.
Также Politeka писала, что военные РФ переходят на сторону Украины, в разведке раскрыли детали.