Оккупанты выгружают пакеты с крадеными вещами украинцев. Эти пакеты они отправляют в Россию или продают на рынке в Беларуси.

Российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, в белорусском городе Наровля оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.

Там торгуют украденными и вывезенными из Украины "миротворцами" и "носителями духовных скреп" стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметику - все, что армия российских грабителей и мародеров отобрала у граждан Украины.

Также оккупанты пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты, белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки.

Украинцы в сети прокомментировали действия оккупантов: "Нищая нация!", "Быдло, а не нация", "Позорище", "Фуууууу! До тошноты!", "Настоящая орда", "В аду гореть будут".

Напомним, оккупанты массово берут детей в заложники, где участились случаи похищения.

Как сообщала Politeka, командир танкового полка застрелился, а технику разворовали.

Также Politeka писала, что военные РФ переходят на сторону Украины, в разведке раскрыли детали.